Bruna Biancardi rebate críticas após dizer que filha com Neymar foi planejada

A influenciadora digital Bruna Biancardi rebateu as críticas que recebeu nas redes sociais após dizer publicamente que a filha, Mavie, fruto do seu relacionamento com o jogador de futebol Neymar, foi planejada pelos dois.

"Preguiça desse papo. Agora virou crime eu falar que minha filha foi planejada? Aceitem, isso não é pecado, e eu sempre falei isso. Ela foi, mas se não tivesse sido, seria amada da mesma maneira. Quando foi que eu disse que só é filho se for desejado? Querem arrumar sempre confusão com tudo", escreveu ela, nos comentários de uma postagem.

Veja também Zoeira Eliana celebra estreia na TV Globo com game show de auditório: 'Emoção pura' Zoeira Cinebiografia de Bob Dylan, com Timothée Chalamet, ganha data de estreia no Brasil

“Depois atualiza para mim a listinha do que eu posso e não posso fazer e falar, porque cada hora é uma coisa nova”, desabafou ainda.

Bruna recebeu críticas na internet já que Neymar também engravidou a influenciadora digital Amanda Kimberly. Helena, sua filha com Amanda, é apenas nove meses mais nova que Mavie, e não foi planejada, já que o envolvimento dos dois foi durante um término do atleta com Bruna.

Neymar, além de Helena e Mavie, também é pai de Davi Lucca, fruto do breve relacionamento com Carol Dantas, de quem o jogador é muito amigo atualmente.