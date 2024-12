Neymar compartilha primeiro encontro entre as filhas, Mavie e Helena

Neymar usou suas redes sociais nesta segunda-feira (23) para mostrar o primeiro encontro entre as filhas, Mavie e Helena. O jogador compartilhou um clique no Instagram, através dos stories, em que Mavie aparece de mãos dadas com sua irmã mais nova. O jogador colocou um emoji de coração na imagem, mostrando carinho pelo momento.

Mavie é filha de Neymar com a influenciadora Bruna Biancardi, e Helena é filha do atleta com a modelo Amanda Kimberlly. O jogador também é pai de Davi Lucca, de 13 anos, fruto de seu relacionamento com Carol Dantas.

Neymar está atualmente em São Paulo com Bruna Biancardi e aproveitou a estadia no Brasil para que as duas filhas se conhecessem.

Recentemente, o jogador também falou sobre o impacto que Mavie tem em sua vida, destacando como a presença da filha o fez mudar. Após recusar um convite para balada, Neymar reforçou o tanto que a paternidade transformou sua visão de vida.

"Maviezinha me mudou, irmão. Minha mulher está chegando já já. Mano, esquece, minha filha me mudou demais. Posso falar para tu, é a melhor coisa do mundo. Você vai vê o serzinho e quando você vê, a sua cara, put* que pariu, é bom demais", afirmou o atacante do Al-Hilal.