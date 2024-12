Rachel Sheherazade deixa Record TV após um ano de contrato

A jornalista e apresentadora Rachel Sheherazade irá deixar a Record TV no próximo dia 31 de dezembro. O contrato dela não foi renovado após avaliação da performance à frente do “Domingo Record”.

De acordo com informações do f5, a Record havia condicionado a renovação do contrato de Rachel caso o programa emplacasse na audiência. O dominical, no entanto, teve média de somente 2,8 pontos.

Reformulação do projeto ou aproveitamento da apresentadora em algum outro programa foram descartados pela emissora. No entanto, a não renovação do contrato não deve deixar rusgas e as portas seguem abertas para projetos futuros.

Rachel Sheherazade foi contratada pela Record em setembro do ano passado para ser uma das participantes do reality show “A Fazenda”. Na competição, ela de destacou e a popularidade da apresentadora foi aproveitada na grade da emissora.

Ainda no ano passado, ela comandou um programa on-line após ser expulsa do reality. A jornalista apresentou, ainda, o reality “A Grande Conquista” e, depois, o “Domingo Record”.