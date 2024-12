Amigo secreto do Fantástico: veja presentes e quem tirou quem na brincadeira

Foi ao ar no nesse domingo (22) o tradicional "Amigo Secreto do Fantástico", que contou com a participação de artistas, personalidades da mídia e políticos. A brincadeira produzida desde 1995 já é marca registrada do programa da TV Globo.

Quem começou a troca de lembranças foi o ator Juan Paiva, da novela "Renascer". Ele tirou a professora Patrícia Martins, protagonista do famoso meme "que show da Xuxa é esse!?". Para ela, ele deu uma camisa do Botafogo e um copo com o escudo do time.

Patrícia tirou o ator Chay Suede e de presente, deu algo que "mexe muito com ele". O protagonista de "Mania de Você" recebeu um moletom bordado com o nome dos três filhos, Ana, José e Maria. "Paty Botafogo, que show de presente é esse!", brincou.

O jogador de futebol Luiz Henrique foi presenteado por Chay Suede, que entregou um tênis branco e um boneco do personagem Pantera Negra. O atleta sorteou o cantor Xande de Pilares, que deu uma camisa de futebol da Seleção Brasileira e um decanter.

A troca entre personalidades da música continuou quando Xande sorteou a sertaneja Luana Prado. Ela ganhou uma joia com um pingente em formato de estrela, e logo depois foi revelado que o amigo secreto dela foi o cantor Grelo, dono do sucesso "Só Fé".

Grelo recebeu uma caneta estilosa e álbuns de vinil, como "Legend", de Bob Marley. De forma inusitada, o artista revelou que o sorteado por ele foi o cavalo Caramelo, que caiu nas graças dos brasileiros por ser um dos animais resgatados nas enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul.

Legenda: Animal foi recuperado com vida e está bem Foto: Reprodução/TV Globo

O equino recebeu um kit de beleza e presenteou a judoca Bia Souza, vencedora de um ouro nas Olimpíadas de Paris 2024. A atleta ganhou desenho dela ao lado do cavalo e depois sorteou a jogadora de futebol feminino Gabi Portilho, que recebeu uma joia.

Gabi tirou Eliana na brincadeira, que ganhou uma estátua de Nossa Senhora e uma camisa da seleção brasileira. A apresentadora sorteou a ex-BBB Bia do Brás, que recebeu um violão.

Legenda: Participante foi um dos destaques do reality, mesmo não tendo chegado à final Foto: Reprodução/TV Globo

O nadador Gabrielzinho foi o sorteado da Bia. Ela o presenteou com um massageador de pescoço. O atleta paraolímpico sorteou a atriz Maísa, que ganhou um conjunto de cristais.

O ciclo da brincadeira voltou ao início quando Maísa presenteou Juan Paiva com um óculos escuro. No outro bloco, o público descobriu que Liniker presenteou o menino Davi Geovane, que teve o braço reimplantado após acidente de ônibus, no Rio de Janeiro, com um videogame.

A cantora foi sorteada pela ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal (STF), e recebeu uma cópia de luxo da Constituição Brasileira e um jogo de xícaras pintadas à mão.

Por fim, Carmen ganhou um livro de Sebastião Salgado e uma imagem de Nossa Senhora do cantor Thullio Milionário, que foi sorteado pelo menino Davi e ganhou ma fivela dourada e uma caneca personalizada.