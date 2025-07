Morre ator Julian McMahon, de 'Quarteto Fantástico' e 'Nip/Tuck', aos 56 anos

O ator Julian McMahon, o Dr. Destino dos filmes originais do "Quarteto Fantástico", morreu aos 56 anos, de acordo com o site Deadline. Ele teria falecido na última quarta-feira (2), após travar uma batalha contra o câncer.

"Com o coração aberto, desejo compartilhar com o mundo que meu amado marido, Julian McMahon, faleceu pacificamente esta semana após uma luta valente contra o câncer", disse a esposa do ator, Kelly McMahon, em um comunicado ao site Deadline.

Uma de suas últimas aparições públicos foi no Festival de Cannes, onde divulgou o filme "The Surfer", no qual ele atua ao lado de Nicolas Cage.

Julian teve diversos papéis de destaque em séries de TV como "Nip/Tuck", "Charmed" e "FBI: Most Wanted". Ele começou sua carreira como modelo na Austrália, até se mudar para Los Angeles e seguir a carreira dos sonhos como ator.

Alguns pequenos trabalhos nos anos 1990 o levaram ao elenco de Charmed, série de TV sobre bruxas, na qual intrerpetou Cole Turner, um demônio que se apaixona por Phoebe, uma bruxa.

Em Nip/Tuck, ele foi protagonista de seis temporadas e ganhou uma indicação ao Globo de Ouro por seu papel como o Dr. Christian Troy.