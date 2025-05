Ana Hickmann confirma casamento com Edu Guedes e diz se deseja mais filhos

A apresentadora Ana Hickmann fez um vídeo para o seu canal do YouTube respondendo perguntas enviadas por fãs, e acabou revelando que já está casada no civil com Edu Guedes.

Ela ainda revelou que o próximo passo é a cerimônia religiosa, já que está legalmente divorciada de Alexandre Correa. "Quero que seja especial, do jeito que sempre imaginei para nós dois", destacou.

A ideia é que o casamento aconteça após a conclusão das obras na fazenda de Edu, que está em processo de restauração. Ana pontuou que está aguardando o início do paisagismo para definir a data do casório. "Esperei muito por esse momento e quero que tudo seja feito com cuidado, nos mínimos detalhes", disse, acrescentando que seu filho, Alezinho, a pediu para levá-la ao altar.

“Ele pediu para me conduzir na cerimônia, e isso me tocou profundamente”.

Legenda: Ana Hickmann revelou que já está casada com Edu Guedes Foto: Reprodução/Instagram

Por fim, a apresentadora falou sobre desejo de ter mais um filho. "As pessoas falam bastante sobre isso, mas a verdade é que estamos felizes. Se vier, será muito bem-vindo. Se não, também estamos completos. Eu tenho um filho incrível, e Edu tem uma filha maravilhosa. Nossa família já é linda como está", declarou.

