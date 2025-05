Série 'Overcompensating' terá 2ª temporada? Veja o que diz o criador

A série "Overcompensating", em português "Muito Esforçado", chegou ao Prime Video há cinco dias e se mostrou um sucesso de público e crítica. Com 93% de aprovação no site Rotten Tomatoes e nota 73/100 no Metacritic, muitos espectadores já especulam se haverá uma segunda temporada.

Até o momento, o serviço de streaming da Amazon não oficializou o segundo ano da série. Porém, isso não impediu o criador Benito Skinner de começar a planejar o futuro da trama.

Em uma entrevista à Variety, o diretor e protagonista da série afirmou que está "animado" para continuar. "Eu sei o que quero fazer, e há muito mais o que dizer. Haverá recaídas, e é isso que o final [da primeira temporada] representa, essa jornada de se tornar você mesmo e ser muito esforçado", comenta.

Na mesma entrevista, o ator Adam DiMarco, que vive o personagem Peter na série, prometeu uma segunda temporada "mais louca" que a primeira. "Eu queria poder contar. Eu realmente não sei o que dizer, além de que é mais descontrolada e mais insana do que esta", vibrou.

Qual a história de "Muito Esforçado"?

Com oito episódios, a trama acompanha Benny, um ex-jogador de futebol americano que agora encara o desafio de sobreviver à faculdade. Entre os desafios de se tornar um homem adulto, ele ainda enfrenta um dilema interno com a própria sexualidade.

Isso parece mudar quando ele conhece Carmen (Wally Baram), uma estudante que também está na missão de se encontrar. Junta, a dupla atravessa momentos inusitados de comédia e autodescoberta, ao mesmo tempo em que tentam compreender quem realmente são.

Mesmo com elementos fictícios, a história da série é levemente baseada na vida do criador, Benito. “Eu sinto que realmente me inspirei em sentimentos, experiências e relacionamentos, então as coisas de revelação foram tão honestas e verdadeiras quanto podíamos imaginar", disse, em entrevista ao portal Today.

