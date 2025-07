Bruna Biancardi publica fotos da 2ª filha com Neymar: 'Estamos ansiosos para viver esse capítulo'

Bruna Biancardi, 31, publicou uma sequência de fotos nas redes sociais para anunciar a chegada da segunda filha com Neymar, Mel. Mavie, a primogênita do casal, de 2 anos, também aparece nas imagens.

"Nossa Mel chegou para completar e adoçar ainda mais as nossas vidas. Seja bem-vinda, filha. Que Deus abençoe a sua vida e te livre de todo o mal", escreveu a influenciadora no Instagram.

"Estamos ansiosos para viver esse novo capítulo com você. Te amamos", completou ela.

Veja também Zoeira Neymar e Bruna Biancardi participam de encontro com casais cristãos Zoeira Bruna Biancardi revela que é casada com Neymar 'no papel'

Nascimento de Mel

Mel nasceu na madrugada deste sábado (5) no hospital São Luiz Star, em São Paulo. Segundo o colunista Léo Dias, o parto teve de ser de emergência.

A chegada da segunda filha com Biancardi aconteceu no mesmo dia do aniversário de 1 ano da irmã, Helena, fruto do relacionamento do jogador com Amanda Kimberlly.

Além de Mel, Mavie e Helena, Neymar também é pai de Davi Lucca, que teve com Carol Dantas.