Neymar acerta renovação com o Santos até o fim de 2025

Neymar, de 33 anos, renovou com o Santos por mais seis meses. O desejo do clube era de que o atleta ficasse até a Copa do Mundo de 2026. No entanto, o novo acordo será até dezembro deste ano. O anúncio deve ser feito nos próximos dias. A informação é do ge.

A remuneração será semelhante a do vínculo atual (mais de R$ 4,5 milhões) e a repactuação da dívida pela exploração da imagem (R$ 85 milhões). O documento foi firmado com a NR Sports até dezembro de 2026, quando também ocorre o fim da gestão de Marcelo Teixeira. O contrato ainda pode ser renovado por mais seis meses caso o jogador atinja algumas metas e o clube cumpra outras.

De contrato renovado, Neymar poderá disputar o Campeonato Brasileiro até o fim do ano. Em 2025, ele conseguiu participar de apenas quatro partidas. O atleta é visto como peça fundamental para ajudar o time a afastar o risco de rebaixamento.