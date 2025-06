Neymar rebate críticas e afirma: 'Estou há 15 anos no auge'

Nesta terça-feira (17), Neymar participou de um jogo comemorativo na Vila Belmiro e aproveitou para abrir o jogo sobre negociações com outras equipes para a disputa da Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Em entrevista ao Flow Podcast, o craque do Santos confirmou que esteve perto de fechar com o Fluminense e também desabafou sobre as críticas em relação ao seu extracampo.

Eu estou bem fisicamente. Fiquei conversando com alguns times para jogar o Mundial. O Fluminense ficou bem perto de acontecer, mas preferi ficar para treinar um pouco mais. Eu estou 100% fisicamente, mas eu preciso estar melhor ainda para poder voltar muito bem. Neymar atleta do Santos

Desde sua volta ao Santos, Neymar foi bastante criticado por sua presença em eventos como o carnaval e a Kings League, enquanto ainda estava machucado. O camisa 10 se defendeu: "As pessoas têm uma visão do que eu sou como jogador, como atleta. Todo mundo pensa que as festas que eu fiz, os Carnavais que eu fui, foram todos os dias, todas as vezes, e não no momento que eu poderia fazer essas coisas, em folga, de férias".

Neymar completou dizendo: "Não é à toa que eu estou há 15 anos no auge, jogando em grandes times, continuando na seleção brasileira. É muita dedicação, tem que abrir mão de muita coisa, eu sei bem o que eu estou falando. Não é fácil chegar aonde eu cheguei. Eu sinto muito orgulho de tudo que eu estou fazendo".