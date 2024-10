Retorno de Neymar repercute na imprensa internacional: ‘Volta mágica’

Por mais que possa haver céticos sobre o retorno de Neymar ao futebol, a sensação que ficou para a imprensa internacional é de que o brasileiro pode voltar a ser protagonista. O atacante ficou fora de ação por mais de um ano após romper os ligamentos do joelho esquerdo e ter lesões nos meniscos. Nesta segunda-feira, o camisa 10 jogou 29 minutos com a camisa do Al-Hilal.

A maior empolgação foi do jornal As, da Espanha. Aritz Gabilondo mencionou o "timaço" do Al-Hilal, com ou sem Neymar. "O regresso da sua grande estrela deu ainda mais brilho à sensacional vitória na Liga dos Campeões da Ásia frente ao Al Ain, dos Emirados Árabes Unidos, atual campeão asiático", ressalvou o texto, que classificou o retorno como "mágico".



A volta de Neymar na Liga dos Campeões da Ásia é simbólica. Enquanto ele esteve fora, o Al-Hilal até foi campeão saudita, mas perdeu o torneio continental, tratado como um objetivo diante do forte investimento financeiro. É esperado que, com o brasileiro, o time possa disputar novamente a competição.



"Além da torcida saudita, a volta de Neymar também foi muito comemorada no Brasil. Os brasileiros estão sofrendo muito na caminhada para a Copa do Mundo de 2026 e precisam recuperar a liderança que têm perdido ultimamente nos grandes eventos", destaca o As sobre a importância do jogador para a seleção brasileira.

Legenda: Neymar retornou ao gramados nesta segunda-feira (21) Foto: AFP



O Marca, também de Madri, destacou os 371 dias em que Neymar ficou sem jogar, mas foi mais comedido nos elogios ao jogador. Ainda mais discreto foi o Mundo Deportivo, de Barcelona, que apenas mencionou o retorno, mas ateve-se mais na vitória do Al-Hilal.



O L'Équipe, da França, exaltou a vitória, mas não deixou de questionar o quanto Neymar vai conseguir entregar neste retorno. "Os doze minutos de acréscimo permitiram-lhe jogar trinta minutos no total. Resta saber quantos serão necessários para vê-lo brilhar novamente", publicou o jornal francês.