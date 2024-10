Neymar comemora seu retorno aos gramados: 'Eu me sinto bem, estou muito feliz'

O atacante brasileiro Neymar voltou jogar uma partida oficial nesta segunda-feira (22), mais de um ano após se lesionar, entrando em campo pelo Al-Hilal na vitória de 5 a 4 contra o Al-Ain, pela Liga dos Campeões da Ásia.

Ao fim da partida, ele comemorou seu retorno aos gramados. "É muito difícil, eu sempre tenho um bom time (pela frente), mas estou muito feliz. Eu estou de volta", declarou Neymar.

O brasileiro começou no banco de reservas e entrou aos 32 do 2º tempo no lugar de Salem Al-Dawsari, que havia marcado 3 gols. Assim, Neymar jogou quase 29 minutos em seu retorno ao futebol.

Legenda: Neymar em campo pelo Al-Hilal nesta segunda-feira (21) Foto: AFP

O atacante teve até uma chance de marcar um gol em seu retorno, batendo cruzado de esquerda, mas o goleiro Khalid Eisa fez boa defesa. O detalhe é que o o árbitro de tiro de meta no lance e foi alvo de reclamação do atacante brasileiro.

Longa ausência

O brasileiro estava afastado dos gramados já pouco mais de um ano. No dia 17 de outubro do ano passado, ele rompeu o ligamento cruzado anterior e do menisco do joelho esquerdo durante partida da seleção brasileira contra o Uruguai, pelas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2026. Inicialmente, a previsão era de retorno aos gramados em seis meses. Depois aumentou para nove e acabou superando os 12.

Pelo Al-Hilal, desde que foi contratado, em 2023, Neymar disputou seis partidas, com um gol marcado e duas assistências.