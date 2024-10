Edu Guedes posta indireta após ex-marido de Ana Hickmann perder eleição

O apresentador Edu Guedes publicou nas redes sociais, no domingo (6), uma indireta que aparentava ser para Alexandre Correa, ex-marido de Ana Hickmann, atual noiva do chef. Alexandre foi candidato a vereador de São Paulo, mas conseguiu pouco mais de 2 mil votos.

“Perdeu, mané”, escreveu Edu Guedes, com uma montagem de um leão e de um gato da raça Sphynx, conhecido por não ter pelos.

Alexandre e Ana Hickmann passam por um divórcio conturbando. A apresentadora acusa o ex-marido de agressão na frente do filho do ex-casal e fraude financeira.

Já o empresário nega as acusações. Ele se filiou ao partido Avante no primeiro semestre deste ano. Nas redes sociais, Alexandre afirmou que, se eleito, iria "enfrentar as denúncias falsas da Lei Maria da Penha e alienação parental".