Edu Guedes processa Alexandre Correa após empresário acusá-lo de ter um caso com Ana Hickmann

O apresentador Edu Guedes resolveu processar o empresário Alexandre Correa, ex-marido de Ana Hickmann, após ele acusá-lo de ter um caso com a apresentadora, de quem é amigo de longa data. O chef de cozinha apresentou à Justiça uma queixa-crime por difamação.

Edu confirmou a informação à revista Quem nesta quarta-feira (31), após o colunista Leo Dias noticiar o fato. A alegação e Alexandre é que Guedes e Hickmann tiveram um relacionamento ainda durante o casamento dele com a apresentadora, que acabou em novembro passado após ela denunciar violência doméstica.

Correa comentou o processo por meio de um áudio enviado por seu advogado, Enio Martins Murada, à Quem. Ele disse que segue com sua versão, pois acredita que a dupla de apresentadores "já se relacionam há algum tempo".

"Em relação ao Eduardo Guedes me processar porque estou caluniando a suposta relação dele com Ana Hickmann, reafirmo: no meu entendimento, há anterioridade nessa relação. Ana e Edu Guedes já se relacionam há algum tempo por uma série de fatores que me dão indicativos claros disso e não retiro o que eu disse, gostem eles ou não", diz o empresário.

Apresentadores já negaram relação

Por meio de sua assessoria, Ana Hickmann negou o relacionamento, em nota ao Gshow no último dia 15 de janeiro: “Eles são amigos, trabalharam juntos no Hoje Em Dia. Mas não passa disso”.

"Não tem namoro, é mentira", diz um trecho da declaração. Segundo a representante de Ana Hickmann, os dois se encontraram em um resort no fim do ano de 2023, mas teria sido apenas uma coincidência.

Edu Guedes também afastou a possibilidade. “O relacionamento que nós temos é uma amizade de 20 anos”, disse o chef sore a relação com Ana, em entrevista ao jornalista Lucas Pasin, do UOL.