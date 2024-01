Wanessa Camargo diz que já se sentiu inferior a Sandy: 'Estava sempre em segundo'

Confinada no Big Brother Brasil 24, Wanessa Camargo desabafou com Yasmin Brunet, na madrugada desta quarta-feira (31), sobre seus sentimentos em relação a Sandy no início da carreira. Durante a conversa, a sister confessou que, na época, se sentia atrás da cantora, como se estivesse sempre em “segundo lugar”.

Filha do ícone sertanejo Zezé Di Camargo, a voz de “Shine It On” afirmou que era vista apenas como “a filha do cantor” quando começou no mundo artístico. Por isso, ela se sentia sempre atrás de Sandy, que já fazia sucesso desde a infância.

“A minha história veio assim: quando comecei a carreira, eu era só filha. Eu estava sempre atrás da Sandy, sempre atrás de alguma coisa, estava sempre em segundo”, contou ela.

Wanessa: “quando eu comecei a minha carreira eu era só a filha, tava sempre atrás da Sandy, sempre em segundo”



Hoje o Brasil entende ainda mais o porquê, né? 🗣️ #bbb24 pic.twitter.com/t0eDmnZ5Zg — Ka (@kacomentx) January 31, 2024

Na conversa, Wanessa ainda revelou que a colega de profissão chegou a exaltá-la para outra pessoa, e que o pai e o namorado, Dado Dolabella, costumam “colocá-la para cima” também.

“A Sandy uma vez falou isso para uma pessoa: 'A Wanessa não sabe o tamanho que tem, se ela soubesse...'. O Dado fala para mim isso direto, meu pai fala isso para mim direto”, disse.

WC: “a Sandy uma vez falou isso ‘a Wanessa não sabe o tamanho que tem’, o Dado fala isso direto pra mim… e eu me sinto meio 🥴”

Yasmin: “eu me sinto o resto de cabelo do ralo” #bbb24 pic.twitter.com/AmPukRfMGG — Ka (@kacomentx) January 31, 2024

WANESSA CAMARGO E SANDY

Herdeiras de grandes nomes da música sertaneja e estourando na mesma época, Wanessa e Sandy são frequentemente confundidas, e muitas pessoas, inclusive, acreditam que as artistas são primas. A sister já chegou a brincar sobre o assunto dentro do reality, afirmando que Zezé e Xororó, pai de Sandy, são irmãos.

A Wanessa brincando com a Bia dizendo que ela é prima da Sandy Júnior! Estão acompanhando essa conversa? Haha 😂#TeamBia #BBB24

🎥 Reprodução: Globoplay pic.twitter.com/LKUSWdjwBR — Beatriz Reis Brasil 🍓 (@BeatrizRBrasil) January 10, 2024

Apesar de compartilharem o amor pela música, as cantoras não dividem nenhum laço sanguíneo, ou seja, Sandy e Wanessa não são primas.