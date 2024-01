Por que Dado Dolabella foi preso? Relembre polêmicas e acusações de agressão

O ator Dado Dolabella, 41, está com o nome novamente nos holofotes desde que a atual namorada, Wanessa Camargo foi confirmada no Big Brother Brasil (BBB) 24. Acusado de agressão no passado, o vencedor da 1ª edição do reality "A Fazenda" já teve problemas com a Justiça e chegou a ser preso.

Em 2018, Dado ficou preso por dois meses em São Paulo por deixar de pagar cerca de R$ 196 mil de pensão alimentícia a um de seus filhos. No ano anterior, o ator também foi preso, por um dia, pelo mesmo motivo.

Dolabella chegou a ser condenado pela Lei Maria da Penha, em 2009, por agredir a atriz Luana Piovani, 45, no ano anterior. Em 2014, ele também foi enquadrado na lei por agredir Viviane Sarahyba, mulher dele na época. O ator, no entanto, nunca chegou a cumprir pena.

Ainda em 2013, o ator foi condenado a pagar uma indenização de R$ 40 mil à camareira Esmeralda de Souza Honório, que ele agrediu em 2008 quando a profissional tentou impedir que ele machucasse Piovani. Durante a discussão entre o casal, Esmeralda foi empurrada e caiu, quebrando o braço.

Transformação

Em suas redes sociais, Dado Dolabella fala sobre a transformação da própria vida e mostra momentos de meditação e detox. O ator é vegano há mais de cinco anos e, atualmente, mora na Chapada dos Veadeiros, em Goiás.

"Não me sentia mais fluindo em uma selva de pedra, onde o ritmo frenético é ditado pelo capital. Precisava de mais vida para estar mais vivo. Definitivamente", escreveu ele em seu perfil do Instagram.