Turnê de Bon Jovi deve vir ao Brasil em 2024, diz jornalista

A banda Bon Jovi, uma das maiores do rock na década de 1980, deve vir ao Brasil em 2024, segundo informações publicadas pelo colunista José Norberto Flesch nesta terça-feira (30). As datas não foram confirmadas.

Apesar da falta de confirmação oficial, o colunista revelou que o grupo de Jon Bon Jovi fará shows no Brasil nos meses de setembro e outubro.

Veja também

Bon Jovi tocou no Brasil em 2019, quando a banda foi a atração principal do Rock in Rio e ainda passou por Recife, Curitiba e São Paulo com shows solo. Na época, o grupo fez apresentações com a turnê 'This house is not for sale'.

Mas essa não foi a primeira passagem do Bon Jovi pelo Brasil. A banda cantou por aqui outras cinco vezes e ainda foi integrante do line-up do Rock in Rio outras duas vezes, em 2013 e 2017.

Comemorações de carreira

A expectativa é de que os shows no Brasil façam parte da turnê mundial em comemoração aos 40 anos do Bon Jovi, sem datas reveladas até o momento. O grupo, inclusive, gravou um novo álbum que permanece sem previsão de lançamento.

Além da turnê, o Bon Jovi ainda terá uma série em comemoração ao aniversário de fundação. ‘Thank you, goodnight: the Bon Jovi story’ terá quatro episódios e será lançada no dia 26 de abril, na plataforma Star+.