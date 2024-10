A Fazenda: Raquel Brito deixa reality show por orientação médica

A influenciadora Raquel Brito foi eliminada do elenco de A Fazenda 16 e está fora do reality show rural da Record TV. A baiana, irmã de Davi Brito, campeão do BBB 24, foi desclassificada após fazer vários exames de saúde e, por orientações médicas, não seguirá na competição.

A emissora emitiu uma nota esclarecendo a eliminação da peoa. As informações são da colunista Fábia Oliveira. Ainda não há detalhes sobre qual problema de saúde Raquel está passando.

“A Record informa que a participante de A Fazenda 16, Raquel Brito, após uma bateria de exames e seguindo orientações médicas, não seguirá na competição. Os peões da sede serão avisados sobre a saída da Raquel em alguns instantes”, diz o comunicado.

No domingo (6), a irmã de Davi foi atendida por uma equipe médica e transferida para um hospital, o que fez com que ela passasse a noite fora do confinamento e já não retornasse para Itapecerica da Serra, onde o reality é gravado.