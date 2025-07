O que aconteceu com Edu Guedes? Saiba o estado de saúde do apresentador diagnosticado com câncer

Edu Guedes, apresentador e chef de cozinha de 51 anos, foi diagnosticado com câncer de pâncreas e está internado, após ser submetido a uma cirurgia de retirada de tumor. Segundo a esposa, Ana Hickmann, disse nesta segunda-feira (7), o momento é de "tempestade", mas, ela acredita que é "apenas o recomeço de uma vida saudável e feliz que voltaremos a viver em breve".

O apresentador também se pronunciou pela primeira vez, por meio de assessoria: "Esse não é o fim, mas sim um recomeço".

Estado de saúde de Edu Guedes

Edu passou por uma cirurgia de emergência para retirada de um tumor, após a descoberta do diagnóstico. No sábado (5), ele teve de passar por um novo procedimento, "mais complexo", porém que "transcorreu bem".

O procedimento foi uma pancreatectomia robótica, e foi feito no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, em uma cirurgia que durou cerca de seis horas. O chef de cozinha segue internado para recuperação após o procedimento.

Veja também Zoeira Edu Guedes se pronuncia pela primeira vez após diagnóstico de câncer de pâncreas: 'Não é o fim' Ser Saúde Saiba o que é o câncer de pâncreas, doença com a qual Edu Guedes foi diagnosticado

Câncer de pâncreas

Segundo o Instituto Nacional do Câncer (Inca), o câncer de pâncreas é um tipo de tumor maligno que, geralmente, não apresenta sintomas nos estágios iniciais, elevando as chances de diagnóstico tardio. De difícil detecção e com comportamento agressivo, ele apresenta alta taxa de mortalidade.

No Brasil, por exemplo, sem considerar os tumores de pele não melanoma, o câncer de pâncreas ocupa a 14ª posição entre os cânceres mais frequentes, sendo responsável por cerca de 1% de todos os tipos diagnosticados e por 5% do total de mortes causadas pela doença.

Dados do Inca mostra que ele é raro antes dos 30 anos, mas é comum a partir dos 60. Condições de saúde como obesidade, diabetes, tabagismo e consumo excessivo de álcool, entre outras complicações, podem ser agravantes no desenvolvimento da doença.