Saiba o que é o câncer de pâncreas, doença com a qual Edu Guedes foi diagnosticado

O apresentador Edu Guedes anunciou que iniciou uma batalha contra o câncer de pâncreas e já fez uma primeira cirurgia para a retirada de um tumor. Esse tipo da doença é um dos mais agressivos e o diagnóstico acende um alerta para o tratamento e prevenção.

O marido de Ana Hickmann revelou que buscou ajuda médica após passar mal por causa de uma infecção decorrente de crise renal.

Segundo o Instituto Nacional de Câncer (Inca), o câncer de pâncreas é um tumor maligno, e está entre o que são mais difíceis de detectar. Não são muitos os sinais durante os estágios iniciais da doença.

Veja também Ser Saúde Chá de folha de abacate funciona como detox? Saiba os benefícios e como preparar Ser Saúde 'O Chat GPT é meu terapeuta’: por que confiar na IA para desabafar pode ser perigoso à saúde mental? Ser Saúde SUS passa a oferecer implante contraceptivo com duração de até 3 anos que pode custar até R$ 4 mil

"O câncer de pâncreas mais comum é do tipo adenocarcinoma (que se origina no tecido glandular), correspondendo a 90% dos casos diagnosticados. A maioria dos casos afeta o lado direito do órgão (a cabeça). As outras partes do pâncreas são corpo (centro) e cauda (lado esquerdo)", informa o Instituto.

Entre os principais sintomas, é possível destacar:

Fraqueza

Perda de peso

Falta de apetite

Dor abdominal

Urina escura

Olhos e pele de cor amarela

Náuseas

Dores nas costas

Fatores de risco

Tabagismo.

Obesidade.

Diabetes tipo 2 de longa data.

Pancreatite crônica.

Histórico familiar da doença.

Mutação genética BRCA2

Como forma de prevenção, o Inca recomenda adotar um estilo de vida saudável, evitar a exposição ao tabaco e manter o peso corporal adequado, já que o excesso de gordura favorece o desenvolvimento de diabetes, o que aumenta as possibilidades de aparecimento do câncer.