SUS passa a oferecer implante contraceptivo com duração de até 3 anos que pode custar até R$ 4 mil

O Implanon, como é conhecido o implante contraceptivo subdérmico liberador de etonogestrel, será disponibilizado no Sistema Único de Saúde (SUS), segundo decisão apresentada na quarta-feira (2). O Ministério da Saúde detalhou que cerca de 1,8 milhão de dispositivos devem ser distribuídos até 2026.

Desse total, 500 mil devem ser implantados ainda em 2025. O produto no mercado custa entre R$ 2 mil e R$ 4 mil. Para incluir o novo método contraceptivo, que é inserido sob a pele do braço da mulher, o investimento estimado é de aproximadamente R$ 245 milhões.

“Esse implante é muito mais eficaz que outros métodos para prevenir a gravidez não planejada. Essa decisão foi da Conitec, a pedido do Ministério da Saúde, e agora vamos orientar as equipes, fazer a compra e orientar as Unidades Básicas de Saúde de todo o Brasil para já no segundo semestre desse ano começar a utilizar no SUS”, afirmou o ministro da Saúde, Alexandre Padilha.

Dentre os métodos contraceptivos disponibilizados pelo SUS, estão:

Preservativos externo e interno;

DIU de cobre;

Anticoncepcional oral combinado;

Pílula oral de progestagênio;

Injetáveis hormonais mensal e trimestral;

Laqueadura tubária bilateral;

Vasectomia.

O que é Implanon?

O Implanon é considerado vantajoso, em relação aos já existentes, por sua alta eficácia e longa duração. Com validade de até três anos, ajuda a prevenir gestações não planejadas.

Durante esse período, não há necessidade de intervenções durante esse período. Após esse tempo, o implante deve ser retirado e, se houver interesse, um novo pode ser inserido imediatamente pelo próprio SUS.

Caso a mulher queira retirar o Implanon, o ciclo de fertilidade retorna rapidamente após a remoção.