Bebê nasce segurando DIU de mãe de 20 anos e história viraliza: 'fiz sete testes'

A história do nascimento de Rudy, um bebê de apenas dias de vida, viralizou nas redes sociais pois ele nasceu segurando um dispositivo intrauterino (DIU), colocado por sua mãe para prevenir gravidez. Violet Quick, 20 anos, moradora do estado norte-americano de Idaho, compartilhou o fato no TikTok.

"Quando todas as enfermeiras vem ao quarto ver meu bebê segurando seu DIU", escreveu a jovem. Em entrevista ao jornal Daily Mail, ela conta que usou o aparelho de controle de natalidade por nove meses. O nascimento ocorreu no último dia 24 de janeiro.

Ela o marido John Francis, de 19 anos, estão juntos somente há 1 ano e haviam planejado não ter filhos nos primeiros anos de união.

“Eu usei meu DIU por nove meses antes de engravidar e a razão pela qual decidi fazer o teste foi porque senti náuseas por cerca de duas semanas e vomitava de vez em quando. Eu não sabia o que estava acontecendo, então fiz um teste e deu positivo na hora", relatou.

Viral

Violet relatou que chegou a fazer o teste de gravidez sete vezes. O vídeo viral no TikTok já passa dos 24 milhões de visualizações e 4 milhões de curtidas.