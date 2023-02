Alec Baldwin é acusado formalmente por morte de Halyna Hutchins no set de 'Rust'

O ator Alec Baldwin e a armeira Hannah Gutierrez-Reed foram formalmente acusados, nesta terça-feira (31), pelo acidente que matou a diretora de fotografia Halyna Hutchin no set de filmagem do filme “Rust”.

A informação foi divulgada pelo portal The Hollywood Reporter. Baldwin e Gutierrez-Reed foram acusados de homicídio culposo, quando não há intenção de matar. Alec Baldwin estava segurando a arma que disparou, matando Hutchin.

Segundo a acusação, Baldwin, como ator, deveria ter assumido o risco de que a arma poderia estar carregada. Além disso, deveria saber que "a primeira regra de segurança é nunca apontar a arma para alguém que você não pretende atirar".

O ator também teria se recusado a passar pelo treinamento obrigatório de armas de fogo antes do início das filmagens, mesmo depois de Guitierrez-Reed solicitar mais treinamento.

"O desvio imprudente dos padrões, práticas e protocolos conhecidos causou diretamente o tiro fatal", diz o comunicado. "Baldwin agiu com desrespeito intencional pela segurança de outras pessoas e de uma forma que colocou outras pessoas em risco", completou.

A promotoria já havia anunciado, em 19 de janeiro, que faria a denúncia formal contra o ator e a armeira. No dia, o órgão afirmou que Baldiwn e Gutierrez-Reed não serão presos.

O advogado de Baldwin não quis se pronunciar sobre a denúncia ao The Hollywood Reporter.

Tragédia

A tragédia no set de filmagens de 'Rust' ocorreu em 21 de outubro de 2021. Halyna Hutchins, de 42 anos, morreu após ser baleada durante o ensaio de uma cena. O diretor Joel Souza também ficou ferido no acidente.

Alec Baldwin praticava as cenas com a arma na mão no momento do disparo, segundo depoimentos coletados e divulgados pela polícia.

Em entrevista à ABC, o ator disse não ter ideia do que aconteceu: "alguém colocou uma bala de verdade em um revólver, uma bala que nem deveria estar no local", acrescentou.