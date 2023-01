Alec Baldwin será processado pela morte de Halyna Hutchins, diz site

O ator Alec Baldwin será processado pela morte da diretora de fotografia Halyna Hutchin no set de filmagem do filme “Rust”, em outubro de 2021. Ele será acusado de homicídio involuntário, quando não há intenção de matar. A informação é do TMZ.

Hannah Gutierrez-Reed, armeiro-chefe da produção, também será acusada de homicídio involuntário. Caso sejam condenados, ela e Alec poderão cumprir até cinco anos de prisão.

Nenhuma acusação será feita em relação ao tiro no diretor Joel Souza, que foi atingido no ombro pela mesma bala que matou Halyna Hutchins, mas sobreviveu.

O advogado Brian Panish, que representa a família de Hutchins, agradeceu a investigação minuciosa da polícia.

"Queremos agradecer a investigação minuciosa e determinar que as acusações de homicídio involuntário são justificadas pelo assassinato de Halyna Hutchins com desrespeito consciente por vida humana. Nossa investigação independente também confirma que as acusações são justificadas. É um consolo para a família que, no Novo México, ninguém está acima da lei. Apoiamos as acusações”.

Crítica

O advogado de Alec Baldwin, Luke Nikas, também divulgou um comunicado e criticou a decisão.

“Esta decisão distorce a trágica morte de Halyna Hutchins e representa um terrível erro judiciário. O Sr. Baldwin não tinha motivos para acreditar que havia uma bala viva em a arma, ou em qualquer lugar do set de filmagem. Ele confiou nos profissionais com quem trabalhou, que lhe garantiram que a arma não tinha cartuchos reais. Vamos lutar contra essas acusações e vamos vencer”.

No dia 21 de outubro de 2022, quando fez um ano do acidente, Alec publicou uma foto de Halyna em seu perfil do Instagram e escreveu na legenda: “Um ano hoje”. Ele recebeu apoio de fãs e amigos nos comentários.