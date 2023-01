Youtuber Jonatan Santos é detido após simular assalto e acionar polícia em SC

O youtuber catarinense Jonatan Santos, 28, foi detido pela polícia, nessa quarta-feira (18), após simular um assalto para gravar vídeos para o seu canal na internet. A informação foi noticiada pelo portal Banda B.

Conforme a Polícia Militar de Santa Catarina, na tarde de quarta, a central 190 recebeu um contato de que um roubo, com pessoas armadas com um fuzil, ocorria próximo a um clube de tiro no bairro Nova Esperança, em Balneário Camboriú.

As forças de segurança acionaram viaturas ao local. Jonatan Santos relatou para a Polícia Militar que é youtuber e estava apenas gravando um vídeo em via pública, de simulação de um assalto, para o YouTube, e que as armas usadas seriam do tipo airsoft.

Na abordagem, Jonatan informou ainda que não possuía qualquer autorização dos órgãos competentes para gravar tais cenas em via pública.

Defesa se pronuncia

Na manhã desta quinta-feira (19), os advogados do youtuber Jonatan Santos emitiram nota sobre o ocorrido.

"A defesa do youtuber Jonatan Santos vem a público informar que os fatos noticiados pelas redes sociais e a imprensa não condizem com a realidade dos acontecimentos. Todas as medidas necessárias já estão sendo tomadas e em breve tudo será devidamente esclarecido", disse o comunicado dos advogados.