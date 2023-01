Julian Sands, ator de Smalville e Dexter, desaparece em montanha da Califórnia

O ator Julian Sands, conhecido por trabalhos em séries como 'Smallville' e 'Dexter', desapareceu fazendo trilhas nas montanhas de Mount Baldy, na Califórnia, nos Estados Unidos. Conforme o site TMZ, as procuras pelo artista já foram iniciadas e, como a região está coberta de gelo e neve, há dificuldade nas buscas devido ao clima rigoroso.

Para auxiliar nesse processo, drones tem sido utilizados para ajudar na busca pelo britânico, que tem 65 anos. Além dos trabalhos na TV, Sands ainda participou de filmes como "Uma janela para o amor", "Aracnofobia" e "Despedida em Las Vegas".

As buscas foram iniciadas após o contato feito pela família do ator com as autoridades na última sexta-feira (13). O desaparecimento, entretanto, só veio a público na última quarta-feira (18).