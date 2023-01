NX Zero posta vídeo misterioso e fãs levantam rumores de retorno

Após 5 anos de hiato, os ex-integrantes da banda de rock NX Zero usaram as redes sociais na noite desta quarta-feira (18) para fazer uma publicação misteriosa. Os músicos postaram, ao mesmo tempo, uma imagem com a logo da banda em um fundo amarelo, levantando a curiosidade dos fãs.

O Instagram do grupo também voltou à ativa, com um vídeo em que os artistas aparecem rapidamente tocando a canção "Além de Mim", um dos maiores sucessos do NX.

Além disso, o site da banda também está no ar e é possível fazer cadastro através de um e-mail. "Cadastre-se aqui e saiba das novidades", diz a página.

Assista ao vídeo

Nas redes sociais, fãs comemoraram a novidade e já especulam um retorno da banda. "Vem aí tour 2023?!"; "Olha o NX Zero chegando com tudo! 2023 promete!"; "Vocês vão voltar porque eu peço todo dia nas minhas orações" e "Nx zero pra mim é totalmente nostálgico, me lembra bons tempos" foram alguns dos comentários dos internautas.

Apesar da movimentação nas redes, nada ainda foi confirmado pelos integrantes.

Em entrevista à Rolling Stone Brasil no ano passado, o vocalista Di Ferrero havia revelado que a volta do Nx Zero é "totalmente possível", o que aumentou a esperança dos fãs.

NX Zero

NX Zero é uma banda brasileira de rock formada em 2001 na cidade de São Paulo. Composta por Di Ferrero, Gee Rocha, Dani Weksler, Caco Grandino e Fi Ricardo, já foi vencedora de um Grammy Latino com o prêmio de melhor álbum de rock brasileiro.

Em 2017, o grupo anunciou uma pausa por tempo indeterminado. À época, a interrupção foi anunciada por Di Ferrero no programa Altas Horas, da Rede Globo.