Fred Nicácio se arrepende de beijo em Gabriel Santana na festa do BBB 23: 'ele fica sufocando'

O médico Fred Nicácio, participante do BBB 23, se arrependeu do beijo dado no ator Gabriel Santana durante a primeira festa do reality, realizada na noite de quarta-feira (18). Na manhã desta quinta (19), ele culpou o artista pelo momento ao contar a história durante conversa com a ex-miss Domitila Barros.

"Tava tudo certo, até que eu fui tomar banho e começou a passar o efeito do álcool. Fiquei: 'Meu Deus, por que fiz isso?'. Primeira festa, gente. Você viu que eu tentei correr", disse ele preocupado.

Segundo Nicácio, o artista começou o beijo. "Ele fica sufocando. E o bichinho é danado, porque eu fugia e ele vinha. [...] Ai ele começou a beber, ele ficou alto, e aí, amor, a língua dele começou a ficar solta", explicou o brother a Domitila.

Veja a conversa:

Momento do beijo

O beijo de Fred Nicácio e Gabriel Santana foi um dos destaques da primeira festa da nova edição do reality show, que teve a cantora Anitta como atração principal.

Em um diálogo carinhoso, os dois citaram até mesmo o marido de Fred, Fábio. Fora da casa, o casal mantém oficialmente um relacionamento aberto.

"Quer algo?", questionou o médico em meio à música alta da festa. "Um beijo seu", pediu Gabriel Santana. Em seguida, os dois protagonizaram um dos momentos mais quentes da festa, mas logo o ator se preocupou com o marido de Fred novamente.

Logo após o beijo, Fred Nicácio revelou ter gostado da "pegada" do rapaz e chegou a dizer que estava esperando por mais.