Percy Hynes, ator de Wandinha, é acusado de assédio sexual

Conhecido por interpretar Xavier Thorpe na série Wandinha, da Netflix, o ator Percy Hynes White está sendo acusado de assédio sexual por várias mulheres nas redes sociais. As informações são do Metrópoles.

Conversas íntimas com o ator de 21 anos foram expostas na internet. Em seus depoimentos, as jovens afirmaram que conheceram Percy durante seu tempo no ensino médio em Toronto, no Canadá. Segundo elas, os incidentes ocorreram quando ele tinha entre 17 e 20 anos.

A hastag #cancelpercy viralizou no Twitter com as acusações. Na primeira publicação, feita pela conta @milkievich, uma jovem afirmou que o grupo de amigos do ator daria festas onde “convidariam explicitamente mulheres que achavam gostosas para que pudessem embebedá-las para elas ficarem bêbadas o suficiente a ponto de eles poderem fazer sexo com elas”.

Ela alegou que o ator a assediou em uma das festas quando ela “estava muito bêbada”, e que havia outras acusações de estupro contra ele, embora não tenha dado detalhes sobre. A mulher também alegou que White a “pressionou e assediou várias de [suas] amigas”, e “compartilhou nudes online contra a vontade delas”, chamando-as de nomes abusivos.

Depoimento não registrado

A jovem responsável pela conta também afirmou que uma das garotas tentou denunciar o incidente à polícia, mas seu depoimento não foi registrado. “Saber o que ele fez comigo e com outras mulheres é nojento”, respondeu uma pessoa sob o nome de Karis Bishop-Clarke (@karissbs).

“Ele me deixou ser estuprada em seu porão e, quando me ligou sobre isso, estava mais preocupado com a polícia e não em se eu estava bem”, alegou outra jovem chamada Desirée (@desireecameron) em um tweet.

Após a repercussão do caso, a conta de Percy no Instagram limitou os comentários de suas publicações. Até a publicação desse texto, ele ainda não tinha se pronunciado sobre as acusações.