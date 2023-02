Enquete BBB atualizada: resultado final mostra quem sai entre Cezar, Gabriel e Domitila

O resultado do segundo paredão do 'Big Brother Brasil' 23 será anunciado na noite desta terça-feira (31) pelo apresentador Tadeu Schmidt. Pela enquete do Diário do Nordeste, entre a ex-miss Domitila Barros, o enfermeiro Cezar Black e o modelo Gabriel Tavares, quem deve deixar o reality show é Domitila. Ela recebeu 14,5 mil votos (50%).

A disputa, porém, está acirrada e, por isso, imprevisível. Com 13 mil votos, o equivalente a 44,7%, Gabriel foi o segundo escolhido pelos leitores do DN para deixar a casa do BBB. Já Black é o que menos corre risco nessa berlinda. O baiano recebeu apenas 1,5 mil (5,2%) votos na sondagem.

Legenda: Resultado da enquete do Diário do Nordeste aponta saída de Domitila. Foto: Reprodução

O resultado da enquete não é um reflexo da votação oficial. O resultado será anunciado por Tadeu.

Veja como foi a formação do paredão

Na formação deste paredão, no último domingo (29), o anjo da semana, Ricardo, escolheu imunizar Tina, enquanto que o líder da casa, Cara de Sapato, indicou César Black para a berlinda. No contragolpe, o enfermeiro puxou Gabriel.

Os outros jogadores votaram individualmente no confessionário. Os dois mais votados foram para o paredão: Guimê e Domitila. No entanto, com o poder "curinga", Cara de Sapato tirou Guimê do páreo e, no lugar dele, entrou o terceiro mais votado da casa: Cristian. O empresário, porém, conseguiu se salvar na prova 'Bate e Volta'.

Prova 'Bate e Volta'

Foram três etapas. Na primeira, foi testada a habilidade dos participantes. Depois, eles tiveram de contar com a sorte e a memória. Participaram do jogo Cristian, Cezar, Domitila e Gabriel. Cristian foi o primeiro a se salvar.

