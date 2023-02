'Onde Está Meu Coração': conheça sinopse da série que estreia nesta terça-feira (31)

A série ‘Onde Está Meu Coração’, original da Globoplay, acompanha a história de Amanda, uma médica que lida com a dependência química. A produção estará disponível na TV Globo nesta terça-feira (31), após estreia exclusiva na Globoplay, sendo um trabalho dos autores George Moura e Sergio Goldenberg.

A direção artística é de Luísa Lima, enquanto a supervisão artística é de José Luiz Villamarim. O papel da protagonista interpretada por Letícia Colin, rendeu a ela uma indicação ao Emmy na categoria Melhor Atriz.

Leia a sinopse

Amanda (Letícia Colin) é uma médica residente, de classe média alta, séria e dedicada a seus pacientes. Porém, a pressão da realidade do hospital público em que trabalha e as expectativas da família geram uma angústia grande demais na jovem. Amanda quer ser boa médica, boa filha, boa esposa e boa irmã.

Legenda: Amanda (Letícia Colin) e Miguel (Daniel Oliveira) Foto: Globo/Fábio Rocha

A moça se cobra um nível de excelência altíssimo, levando a uma insatisfação que só a droga poderia apaziguar.

Ela luta contra o vício, mas tudo a leva de volta à droga. Amanda passa a frequentar “cracolândias privês”, locais onde gente de dinheiro se reúne para usar crack em segurança.

A série se passa em São Paulo, contando com desenvolvimento de Amanda com o marido Miguel (Daniel Oliveira), com a irmã Júlia (Manu Morelli) e os pais Sofia (Mariana Lima) e David (Fábio Assunção).