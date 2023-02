'Onde Está Meu Coração' estreia em TV aberta após lançamento exclusivo no Globoplay

A série ‘Onde Está Meu Coração’ estreia na TV Globo nesta terça-feira (31), logo após ser lançada exclusivamente no Globoplay e ter rendido uma indição ao Emmy na categoria Melhor Atriz para Letícia Colin. Exibida sempre após a eliminação no BBB 23, a produção deve mostrar de maneira magistral a história da protagonista Amanda, que lida com a dependência química.

Um tema forte, mas trabalhado de forma intensa e delicada na produção. Sobre o tema, inclusive, Letícia acredita que a série vai além de simplesmente retratar o vício em uma forma mais crua ou tensa.

"É um trabalho de renascimento, de segunda chance, de reconexão com a própria essência, de resgate da dignidade, todos esses assuntos são universais. Precisamos avançar na maneira de tratar a adicção química na nossa sociedade, baixar a guarda do preconceito e hipocrisia e partir para um diálogo mais maduro", disse ela anteriormente sobre a narrativa apresentada.

A história da série foca em Amanda (Letícia Colin), uma médica por vocação e por admiração ao pai, David (Fábio Assunção). Porém, ela se sente sufocada pela exigência consigo mesma na emergência do hospital e lida com uma turbulência no casamento com Miguel (Daniel de Oliveira).

Na TV e no streaming

Agora, com a saída do material para exibição em TV aberta, a artista também comemora a oportunidade de ver o trabalho ganhar novo público, ressaltando também a importância do que foi realizado em 'Onde Está Meu Coração'. Por conta disso, ela contou a esta coluna como enxerga essa troca entre streaming e televisão.

"Fico feliz com esse momento novo do streaming, que tem a ver com nosso mundo contemporâneo de personalizar as maneiras da gente consumir as obras de arte, entretenimento. Acho muito bom você poder assistir uma obra na hora em que você consegue e do jeito que prefere, de uma vez só ou aos poucos", explicou, quando questionada sobre essa relação entre os dois meios, evidente agora no lançamento.

Legenda: Letícia Colin e Daniel de Oliveira foram casal na série Foto: Globo/Fábio Rocha

Segundo ela, essa troca proporciona até mesmo uma dedicação maior de recursos às produções, resultando em voos mais altos para produtores, diretores e atores.

"Tudo isso eleva padrão criativo, o resultado final das obras e o movimento de ser personalizado, em que as pessoas quererem se ver, e traz diversidade e, ao mesmo tempo as singularidades do nosso país. Isso traz mais trabalho, aquece o mercado e quem ganha são os espectadores que cada vez mais têm acesso à produções de alto nível", finalizou sobre o tema.

‘Onde Está Meu Coração’ é uma série original Globoplay e foi criada e escrita por George Moura e Sergio Goldenberg. A direção artística é de Luisa Lima, com supervisão artística de José Luiz Villamarim.