Tratamentos para engravidar exigem também humanização e empatia

Muitos casais enfrentam dificuldades para realizar o sonho de serem pais. A professora Flaviana Alves de Mesquita, 36, de Canindé (CE), sempre desejou ser mãe, mas não conseguia engravidar de forma natural. "Marcamos uma consulta para entendermos o problema de não engravidar e entender as nossas chances", relembra.

Quase um ano e meio depois do início do tratamento veio o maior presente da vida dela e do marido, Ronaldo de Mesquita. E em dose dupla. "Começamos o tratamento de fertilização in vitro em março de 2019. E no início de agosto de 2020 Deus me concedeu a graça de ser mãe”, diz. O casal realizou o tratamento na clínica Fertibaby.

Com muita fé, insistência e confiança no tratamento, a educadora incentiva aqueles casais que sonham com esse momento. “Os meus dois 'pacotinhos' de amor, Ronald e Renan, representam a maior felicidade de minha vida. Então o que posso dizer para as mulheres é que não desistam de seu sonho porque a qualquer momento você pode alcançar esse grande sonho”, ressalta.

Tratamento humanizado

Segundo a Sociedade Médica de Fertilidade Europeia (ESHRE), em pesquisas realizadas sobre o tema, um em cada seis casais tem ou terá problemas de fertilidade. Por isso, uma vez que todo o tratamento envolve sonhos e expectativas, o processo deve ir muito além de análises clinicas e exames. "É importante priorizar sempre um tratamento mais humano, procurando entender a realidade de cada pessoa que nos busca, indicando sempre qual o melhor caminho para os pacientes”, comenta o médico Daniel Diógenes, diretor técnico da Fertibaby Ceará.

A medicina reprodutiva inclui diversos tipos de tratamentos como fertilização in vitro, inseminação artificial, coito programado, ICSI (Injeção Intracitoplasmática de Espermatozoides), diagnóstico genético pré-implantacional, ovodoação, ovorecepção e preservação da fertilidade, com congelamento de óvulos e sêmen.

Segundo Daniel, cada caso deve ser avaliado para que a indicação de tratamento seja eficaz. Além disso, é importante adaptar todas as condições, inclusive as econômicas, para que o sonho de gerar um filho seja possível para diferentes realidades. “Nós buscamos reduzir o custo para o paciente, pensando em uma forma de dar mais acesso aos tratamentos de medicina reprodutiva. Nossos projetos contam com diminuição de custo com medicação, redução de custo com doação de óvulos e outros programas para conseguirmos dar mais acesso aos pais", observa.

Ampliação

Assim como Flaviana, que buscou tratamento após tentar engravidar de forma natural depois dos 30 anos, dados do Sistema de Informações Sobre Nascidos Vivos do Ministério da Saúde mostram que ter filhos após os 35 anos é uma realidade da sociedade atual. Somente na última década, a quantidade de mulheres que engravidou após os 35 anos cresceu 84% no Brasil. Além disso, os partos de mulheres acima dos 40 anos representam entre 2 a 5% do total do País.

Legenda: Diretores da Feribaby: “Nós entramos no mercado em 2016, pensando em uma forma de dar mais acesso aos tratamentos de medicina reprodutiva”. Foto: Arquivo pessoal

Com cinco anos investindo um olhar sensível a esse desejo, os profissionais da Fertibaby Ceará observam e confirmam esse aumento na busca pela medicina reprodutiva. Já são mais de seis mil casais que passaram pela clínica que inclui unidades em Fortaleza, Sobral, Juazeiro do Norte, além de uma fora do país, em Portugal.

"Com a solidez cada vez maior, o nosso trabalho vai ganhando grande alcance fora do estado. Só no último dia (18), por exemplo, atendemos pacientes do Rio Grande do Norte, Piauí e de mais duas regiões do interior do Ceará”, destaca a médica especialista em reprodução assistida e diretora clínica da Fertibaby Ceará, Lilian Serio.

Sobre a Fertibaby

A Fertibaby Ceará vem há 5 anos investindo no conceito de medicina reprodutiva com tratamento humanizado. Com uma equipe formada por especialistas renomados em reprodução assistida, a empresa já se tornou referência em tratamentos de medicina reprodutiva. A empresa hoje é líder no segmento no Ceará e ganha cada vez mais espaço no Norte e Nordeste do país.

Segundo o diretor clínico da Fertibaby Ceará e especialista em medicina reprodutiva, Daniel Diógenes, um dos diferenciais do serviço foi oferecer um tratamento mais acessível para os clientes. “Nós entramos no mercado em 2016 tentando reduzir o custo para o paciente, pensando em uma forma de dar mais acesso aos tratamentos de medicina reprodutiva", afirma.

Além disso, a clínica conta com um laboratório de primeira linha, que dá a possibilidade de ter resultados excepcionais com uma equipe muito focada em buscar a gravidez.

A Fertibaby planeja para um futuro próximo a aquisição de sua sede própria, que contará com equipe de nutricionistas, outros profissionais da medicina reprodutiva, laboratório e centro cirúrgico de maior porte. Além disso, a clínica segue ampliando o leque de parcerias e já conta com o apoio de uma ONG de Curitiba-PR, que luta pela maior acessibilidade dos tratamentos de reprodução assistida pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e pelos planos de saúde.

Dr. Daniel Diógenes

CRM-CE 8534 / RQE 6612

Médico Especialista em Reprodução Humana

Dra. Lilian Serio

CRM-CE 10676 / RQE 7343

Médica Especialista em Reprodução Humana

Serviço:

Fertibaby Ceará - Clínica de Medicina Reprodutiva

Av. Antônio Sales, 3443 - Dionísio Torres, Fortaleza www.fertibabyceara.com.br