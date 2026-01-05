Captei: O Réveillon de Ana Cristina Miranda da Costa

Ana Cristina Miranda da Costa marcou presença em grande estilo no Gran Réveillon do Hotel Gran Marquise, onde reservou mesa estendida para ajustar os relógios e comandar a contagem regressiva rumo a 2026.

Ao lado do esposo, familiares e amigos do círculo mais próximo, a diretora da Aprender Editora celebrou a virada em clima de elegância, afeto e bons augúrios.

A noite foi de brindes bem-postos, conversas afinadas e energia positiva, refletiu o tom da anfitriã: gratidão à flor da pele e presença luminosa. Discreta e carismática, Ana Cristina imprimiu à celebração sua marca registrada de simpatia e generosidade, atributos que circulavam à mesa com naturalidade.

Relógios zerados, alma leve, novo ano oficialmente inaugurado.

Veja nas fotos:

Legenda: Réveillon de Ana Cristina Miranda da Costa Foto: Arquivo Pessoal

