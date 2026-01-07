CAPTEI: Camarote Particular para o Novo Ano

O Réveillon ganhou contornos de alegria bem-orquestrada na residência de Ruth Mendonça e André Ciarlini, endereço de prestígio defronte ao Aterrinho da Praia de Iracema, no Iracema Praia Park.

Ali, onde a Beira-Mar encontra o mar em sua versão mais cenográfica, a virada do ano foi celebrada em clima intimista, reservado aos amigos mais próximos — daqueles que dispensam formalidades, mas não renunciam ao bom tom.

Legenda: Val e André Castro, Luciana Monteiro, Mari e Leo Mendonça, Nelson e Mari Foto: LC Moreira

Entre conversas leves, risos e brindes no ritmo exato da noite, o encontro teve como ponto alto a queima de fogos vista em camarote natural, iluminando o céu e selando a chegada do Ano Novo com entusiasmo e cumplicidade.

Legenda: Reveillon 2026 Foto: LC Moreira

Legenda: Carolina, Paulo Maurício, Regiane e Heloísa de Matos Dourado Foto: LC Moreira

Veja nas fotos os momentos captados por LC Moreira:

Legenda: Ana Lídice e Deda Carneiro Foto: LC Moreira

Legenda: Caio, Ana Lídice e Deda Carneiro Foto: LC Moreira

Legenda: André Castro, Luciana Monteiro, Mari e Leo Mendonça Foto: LC Moreira

Legenda: Lolô Aguiar e LC Moreira Foto: LC Moreira

Legenda: Leo, Mariana, Luiza e Cecília Mendonça Foto: LC Moreira

Legenda: Tácito, Lylya e Dante Borges Foto: LC Moreira

Legenda: Maria Cláudia e Elza Dantas, Cláudio e Giana Studart, Maria e Tiago Dantas Foto: LC Moreira

Legenda: Ruth e Lara Mendonça, Giana Studart e Lolô AguiarRuth e Lara Mendonça, Giana Studart e Lolô Aguiar Foto: LC Moreira

Legenda: Wanderson Meireles, Lara e Ruth Mendonça e André Ciarlini Foto: LC Moreira

Legenda: Cecília, Lucas, Priscila e Sara O,Grady Foto: LC Moreira

Legenda: Charlton e Lúcia Catter, Mariana Botelho e Gabriel Catter Foto: LC Moreira

Legenda: Cláudio e Giana Studart e Ruth Mendonça e André Ciarline Foto: LC Moreira

Legenda: Daniel, Lavinha e Sofia Dubanhevitz Foto: LC Moreira

Legenda: Deda e Ana Lídice Carneiro, Ruth Mendonça e André Ciarlini Foto: LC Moreira

Legenda: Elza, Maria Cláudia, Matia e Tiago Dantas Foto: LC Moreira

Legenda: Lylya Borges, Ana Lídice Carneiro, Giana Studart, Lavinha Dubanhevitz e Ruth Mendonça Foto: LC Moreira