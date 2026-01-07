CAPTEI: Camarote Particular para o Novo Ano

O Réveillon ganhou contornos de alegria bem-orquestrada na residência de Ruth Mendonça e André Ciarlini, endereço de prestígio defronte ao Aterrinho da Praia de Iracema, no Iracema Praia Park.
Ali, onde a Beira-Mar encontra o mar em sua versão mais cenográfica, a virada do ano foi celebrada em clima intimista, reservado aos amigos mais próximos — daqueles que dispensam formalidades, mas não renunciam ao bom tom.
Entre conversas leves, risos e brindes no ritmo exato da noite, o encontro teve como ponto alto a queima de fogos vista em camarote natural, iluminando o céu e selando a chegada do Ano Novo com entusiasmo e cumplicidade.
Veja nas fotos os momentos captados por LC Moreira: