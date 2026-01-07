Diário do Nordeste
Diário do Nordeste

CAPTEI: Camarote Particular para o Novo Ano

Veja a movimentação social da virada na casa de Ruth Mendonça e André Ciarlini

Escrito por
Jeritza Gurgel jeritza.gurgel@svm.com.br
Jeritza Gurgel
Legenda: André Ciarlini e Ruth Mendonça
Foto: LC Moreira

O Réveillon ganhou contornos de alegria bem-orquestrada na residência de Ruth Mendonça e André Ciarlini, endereço de prestígio defronte ao Aterrinho da Praia de Iracema, no Iracema Praia Park.

Ali, onde a Beira-Mar encontra o mar em sua versão mais cenográfica, a virada do ano foi celebrada em clima intimista, reservado aos amigos mais próximos — daqueles que dispensam formalidades, mas não renunciam ao bom tom.

Legenda: Val e André Castro, Luciana Monteiro, Mari e Leo Mendonça, Nelson e Mari
Foto: LC Moreira

Entre conversas leves, risos e brindes no ritmo exato da noite, o encontro teve como ponto alto a queima de fogos vista em camarote natural, iluminando o céu e selando a chegada do Ano Novo com entusiasmo e cumplicidade.

Legenda: Reveillon 2026
Foto: LC Moreira

Legenda: Carolina, Paulo Maurício, Regiane e Heloísa de Matos Dourado
Foto: LC Moreira

Veja nas fotos os momentos captados por LC Moreira:

Legenda: Ana Lídice e Deda Carneiro
Foto: LC Moreira

Legenda: Caio, Ana Lídice e Deda Carneiro
Foto: LC Moreira

Legenda: André Castro, Luciana Monteiro, Mari e Leo Mendonça
Foto: LC Moreira

Legenda: Lolô Aguiar e LC Moreira
Foto: LC Moreira

Legenda: Leo, Mariana, Luiza e Cecília Mendonça
Foto: LC Moreira

Legenda: Tácito, Lylya e Dante Borges
Foto: LC Moreira

Legenda: Maria Cláudia e Elza Dantas, Cláudio e Giana Studart, Maria e Tiago Dantas
Foto: LC Moreira

Legenda: Ruth e Lara Mendonça, Giana Studart e Lolô AguiarRuth e Lara Mendonça, Giana Studart e Lolô Aguiar
Foto: LC Moreira

Legenda: Wanderson Meireles, Lara e Ruth Mendonça e André Ciarlini
Foto: LC Moreira

Legenda: Cecília, Lucas, Priscila e Sara O,Grady
Foto: LC Moreira

Legenda: Charlton e Lúcia Catter, Mariana Botelho e Gabriel Catter
Foto: LC Moreira

Legenda: Cláudio e Giana Studart e Ruth Mendonça e André Ciarline
Foto: LC Moreira

Legenda: Daniel, Lavinha e Sofia Dubanhevitz
Foto: LC Moreira

Legenda: Deda e Ana Lídice Carneiro, Ruth Mendonça e André Ciarlini
Foto: LC Moreira

Legenda: Elza, Maria Cláudia, Matia e Tiago Dantas
Foto: LC Moreira

Legenda: Lylya Borges, Ana Lídice Carneiro, Giana Studart, Lavinha Dubanhevitz e Ruth Mendonça
Foto: LC Moreira

Legenda: Nelso e Mari, Mari, Leo, Cecília e Luiza Mendonça e Noah
Foto: LC Moreira