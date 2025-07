Ana Hickmann comenta diagnóstico de Edu Guedes: 'Continuem rezando por ele'

Casada com o apresentador Edu Guedes, que foi submetido a uma cirurgia de remoção de um tumor no pâncreas, Ana Hickmann se pronunciou sobre o momento delicado, em publicação nas redes sociais nesta segunda-feira (7). A apresentadora agradeceu mensagens de carinho e afirmou que "a fé e a certeza na cura" do companheiro são maiores que o medo.

Edu Guedes segue internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, para recuperação após o procedimento, realizado no último sábado (5). Inicialmente, ele foi diagnosticado com uma infecção originária de cálculo renal e foi submetido a uma cirurgia emergencial. Porém, exames complementares apontaram a presença de um tumor no pâncreas.

"Algumas notícias chegam como uma tempestade, nos pegam desprevenidos e nos fazem mudar a rota de repente. Mas maior do que o medo, são a fé e a certeza na cura. O Edu e eu agradecemos o apoio de cada um que enviou mensagens de carinho e orou por ele", escreveu Ana Hickmann na mensagem aos seguidores.

Na mesma publicação, Ana pediu para que fãs, amigos e familiares continuem nas orações pela saúde do companheiro. "Esse momento delicado que estamos passando é apenas o recomeço de uma vida saudável e feliz que voltaremos a viver em breve! Continuem rezando por ele, isso faz toda a diferença. Muito obrigada", finalizou.

Cirurgia de emergência

Segundo a RedeTV!, emissora na qual Edu Guedes apresenta o programa "Fica Com a Gente", ele passou por uma pancreatectomia robótica. O procedimento retira parte da glândula, responsável por controlar os níveis de açúcar no sangue e auxiliar na digestão.

Cerca de seis horas foram necessárias para a retirada. "A cirurgia, apesar de complexa, transcorreu bem", detalhou o médico que realizou a intervenção, o cirurgião oncológico e de transplante, Marcelo Bruno.

O que é câncer no pâncreas?

Segundo o Instituto Nacional do Câncer (Inca), o câncer de pâncreas é um tipo de tumor maligno que, geralmente, não apresenta sintomas nos estágios iniciais, elevando as chances de diagnóstico tardio. De difícil detecção e com comportamento agressivo, ele apresenta alta taxa de mortalidade.

No Brasil, por exemplo, sem considerar os tumores de pele não melanoma, o câncer de pâncreas ocupa a 14ª posição entre os cânceres mais frequentes, sendo responsável por cerca de 1% de todos os tipos diagnosticados e por 5% do total de mortes causadas pela doença.

Dados do Inca mostra que ele é raro antes dos 30 anos, mas é comum a partir dos 60. Condições de saúde como obesidade, diabetes, tabagismo e consumo excessivo de álcool, entre outras complicações, podem ser agravantes no desenvolvimento da doença.