Lexa se emociona com palavras de padre Marcelo Rossi após perda da filha

A cantora Lexa se emocionou, nesse domingo (6), ao receber palavras de fé do padre Marcelo Rossi, durante a participação de ambos no programa "Domingo Legal", do SBT. O momento foi marcado por forte emoção, com o religioso demonstrando apoio à artista, que perdeu a filha recém-nascida em fevereiro deste ano.

“Você sabe, né? Vai chegar a hora de ter novamente, tá? E vai até o fim”, declarou o padre. Diante das palavras, Lexa respondeu: “Amém, amém”, e não conseguiu conter o choro. Ela abaixou a cabeça, tomada pela emoção.

Após a mensagem, os dois cantaram juntos a música "Eu Te Levantarei", que fala sobre acolhimento e renascimento. Enquanto entoavam os versos, o padre manteve uma das mãos sobre a cabeça da artista, que não conteve a emoção.

Gravidez de risco e perda da filha

Lexa enfrentou complicações graves durante a gestação. Em janeiro deste ano, ela foi hospitalizada e permaneceu internada por 17 dias devido a um quadro de pré-eclâmpsia. A condição levou à necessidade de uma cesariana de emergência no dia 2 de fevereiro. A bebê, chamada Sofia, faleceu três dias depois do nascimento.

A cantora, que estava com cerca de seis meses de gestação, foi diagnosticada com a Síndrome de Hellp, uma complicação grave da pré-eclâmpsia. Segundo o Ministério da Saúde, o quadro envolve hemólise, aumento de enzimas hepáticas e queda na contagem de plaquetas. No caso de Lexa, a síndrome começou a afetar o fígado.

A gravidez de Lexa foi anunciada em outubro do ano passado, três meses após a descoberta. De acordo com a cantora, tudo havia sido cuidadosamente pensado. "Foi um sonho muito calculado, muito quisto e muito mentalizado. Não foi uma criança que veio de surpresa, foi algo muito desejado." A bebê era fruto do relacionamento de Lexa com o ator Ricardo Vianna.