Após alta hospitalar, Edu Guedes volta para casa e se emociona em vídeo: ‘Não foi fácil’

O apresentador e marido de Ana Hickmann, Edu Guedes, de 51 anos, compartilhou uma mensagem neste sábado (12), agradecendo a todos os fãs e admiradores, e deu detalhes do retorno para casa depois do tratamento e das cirurgias que fez para retirada de um câncer no pâncreas.

“Eu já estou bem melhor, já estou em casa. Era para eu sair só no dia 21, mas o doutor Marcelo Bruno [de Rezende] viu e sentiu que eu estava melhor e também que a minha recuperação ia ser melhor em casa, então, praticamente, eu saí 10 dias antes do que era o previsto", diz Edu no começo do vídeo.

Veja vídeo de Edu Guedes

O chef de cozinha disse que está se recuperando bem e que todo o processo não tem sido fácil. “Vi a preocupação com relação a estar abatido, não tem como ser diferente. Foram quatro cirurgias em praticamente 15 dias. Não foi fácil”, desabafou.

Edu estava internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, e recebeu alta na sexta-feira (11), e se emocionou ao agradecer as mensagens que tem recebido. “São tantas e tantas mensagens, gostaria muito de responder cada uma pessoalmente.”

O companheiro de Ana Hickmann reconheceu que está abatido, mas tudo em razão do tratamento, pois fez quatro cirurgias em 15 dias, e que falar com o público seria uma forma de tranquilizar à todos. “Então, estou gravando esse vídeo para agradecer cada um de vocês e para tranquilizar aquelas pessoas que gostam de mim e do meu trabalho”, disse.

Comandando o programa “Fica com a Gente” na RedeTV!, Edu disse que não sabe quando volta a trabalhar, pois precisa sentir o dia a dia. “Essa semana eu devo fazer algumas coisas gradativas aqui de casa, não posso fazer fora ainda. Tenho que dar algumas saídas, posso fazer algumas coisas, tenho que fazer um trabalho pulmonar também essa semana e na próxima.”

O apresentador não deixou de aconselhar aqueles que estão passando por uma situação semelhante. “Eu queria dizer que tem notícia que, muitas vezes na vida, a gente não está preparado, mas também a gente não tem tempo para se preparar. Ao mesmo tempo, a gente não pode lamentar. A lamentação, qualquer coisa ruim, só prejudica, no meu modo de pensar."