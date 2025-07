Internautas reagem à música de Justin Bieber para Hailey: 'Letra pavorosa'

Após um hiato de quatro anos, o cantor Justin Bieber lançou seu sétimo álbum de estúdio nesta sexta-feira (11). Para surpresa total dos fãs, são 21 faixas inéditas que compõem ‘SWAG’, criado a partir da devoção do artista como marido e pai, segundo descrição da sua gravadora.

Mas, uma das faixas causou polêmica nas redes sociais. ‘GO BABY’, que tem duração de 3 minutos e 15 segundos, é uma balada claramente inspirada na mulher de Bieber, Hailey Bieber, com quem ele é casado desde 2018 e tem um filho, Jack Blues.

“Essa é a minha garota, ela é icônica / Capinha de iPhone com gloss labial / E todos os dias ela faz a galera fofocar / É comédia, só bloqueia, oh, meu amor”, diz um trecho da canção logo na abertura. Mas os internautas não gostaram nenhum pouco da composição, criticando o quanto o cantor sabe sobre sua própria esposa.

"Isso é tudo que ele pode escrever sobre a mãe do filho dele?", perguntou uma. "Que letra pavorosa, meu deus!", comentou outro. Uma disparou: "Imagina resumir a própria esposa a capinha pra iPhone e gloss. Hailey Bieber, ninguém te odeia mais como seu próprio marido".

As críticas são pela falta de criatividade e pela mensagem inútil na canção. Entretanto, o álbum de 56 minutos de duração fez o artista superar Bad Bunny e fazer dele o cantor mais escutado no mundo após o lançamento do seu sétimo trabalho inédito, com a faixa dedicada a Hailey nas paradas americanas.

Confira a tracklist de ‘SWAG’

All I Can Take Daisies Yukon Go Baby Things You Do Butterflies Way It Is (com Gunna) First Place Soulful (com Druski) Walking Away Glory Voice Memo Devotion (com Dijon) Dadz Love (com Lil B) Therapy Session (com Druski) Sweet Spot (com Sexyy Red) Standing On Business (com Druski) 405 Swag (com Cash Cobain e Eddie Benjamin) Zuma House Too Long Forgiveness (interpretada Por Marvin Winans)

A imprensa americana já vinha suspeitando que Justin estaria prestes a lançar um novo álbum, e agora espera seu próximo trabalho com uma pegada mais pop, com lançamento previsto para o final do ano ou começo de 2026.

