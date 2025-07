No ar em 'Vale Tudo', Alice Wegmann exalta personagem de Rensga Hits!: 'Uma das que mais gostei'

Alice Wegmann está no ar na TV aberta com Solange Duprat, uma das mocinhas de "Vale Tudo", mas também está no streaming. A atriz vive Raíssa, a protagonista da série 'Renga Hits!', que estreou a 3ª temporada na quinta-feira (10). Totalmente diferente da personagem da novela, Raíssa é uma cantora de sertanejo cheia de carisma, como mesmo apontou a própria artista. "É uma das que eu mais gostei de fazer em toda a minha vida", disse em entrevista coletiva de divulgação da produção.

Os novos episódios de Rensga Hits!, que já até foi exibida na televisão, retomam os acontecimentos do ano anterior. A temporada continua com o rompimento das irmãs Raíssa e Gláucia (Lorena Comparato), mas a primeira vai ver o sucesso bater à porta, enquanto a outra lidará com uma maré de azar. E é justamente aí que a série busca entrar, segundo comentou o elenco e até a roteirista Renata Corrêa.

"Nessa terceira temporada, a gente questiona muito o que é o sucesso, que é algo muito relativo para cada um. Para a Alice, para mim, no caso, ter feito essa série é um grande sucesso, porque foi tudo muito feliz do começo ao fim", explicou a artista.

Para a roteirista, é necessário mostrar a dualidade desse sucesso para o público por meio das personagens. A terceira temporada promete chegar exatamente onde se propôs desde o início: mostrar a vitória de Raíssa na música, em uma espécie de confronto entre "sonho e sucesso".

"É uma história clássica de busca pelo sucesso, já conhecida de outras produções. O que traz o frescor é ter virado os holofotes para as mulheres em um mundo que é muito masculino", conta Renata Corrêa.

Felicidade no set

Em meio às últimas gravações, Alice aponta a razão para a felicidade nesse trabalho na conexão entre todos da equipe. "Desde a primeira temporada nós achamos uma unidade no grupo, que é inabalável. Conseguimos criar uma história nossa, algo muito nosso, que todas vezes que nos encontramos é uma alegria só, até fora do set", comentou.

Ela, inclusive, citou como as gravações para a nova temporada exigiram muito esforço, já que precisou conciliar alguns projetos e se caracterizar como personagens diferentes. Enquanto incorporava Raíssa, a atriz chegou até a "confundir" em que cidade estava para as gravações. "Mas quando eu colocava a roupa da Raíssa já vinha o sotaque, a intensidade. Ela é uma personagem muito carismática, muito gostosa mesmo de fazer. É uma das que eu mais gostei de fazer em toda a minha vida".

Para a artista, é exatamente esse o trunfo do novo ano da produção, essa felicidade presente na história. "A Renata nos deu essas personagens e esse elenco foi capaz de se apropriar de uma forma muito legal. Era gostoso, de brincar, de se aventurar, e eu, claro, fui muito feliz nessa temporada", finalizou ao confirmar que a nova temporada já está no forno.