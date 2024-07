Alice Wegmann conta que já precisou ser reanimada durante gravações

A atriz Alice Wegmann, de 28 anos, usou os stories do Instagram no último domingo (7) para desabafar sobre experiências que passou enquanto trabalhava intensamente como atriz.

Ela abriu uma caixinha de perguntas e um seguidor resolveu perguntar se ela se sentia desafiada e realizada no seu trabalho atualmente.

"Na maior parte do tempo, sim. Eu amo fazer o que eu faço, sou grata e privilegiada para c*ceta por conseguir viver de arte em um país que não valoriza tanto a própria cultura, mas tem dificuldades", respondeu Alice.

Em seguida, ela contou detalhes sobre o que já presenciou nos bastidores da telinha: "Já vi 5 pessoas de áreas diferentes chorando em um mesmo set por falta de organização, já tive meu coração batendo a 31 b.p.m. e tomei duas doses de atropina (adrenalina) para reanimar. Já questionei muito as horas de trabalho excessivas do audiovisual, já me decepcionei... nada é constante. Mas, até onde eu puder, vou viver essa paixão".

Wegmann, que está no elenco de “Justiça 2” e “Senna”, namora o empresário Matheus Seixas. Ela contou recentemente em entrevista à jornalista Mari Palma, que o conheceu por meio de um pão delícia, uma receita baiana pela qual é apaixonada.

Alice estava na casa de um amigo quando foi apresentada ao doce. “No dia seguinte eu falei: ‘Caraca, o pãozinho delícia era muito bom’, e ele falou: ‘Cara, você vai gostar do menino que faz’, ele é dono da empresa de pãozinho delícia”, disse.

E assim, após o primeiro contato inusitado, os pombinhos passaram a conversar e, durante o carnaval seguinte, o namoro engatou.