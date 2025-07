Justin Bieber revela novo álbum após quatro anos; veja a lista de músicas

Segundo o site americano The Hollywood Reporter, o cantor Justin Bieber irá lançar seu novo álbum nesta sexta-feira (11). Após a notícia viralizar nas redes sociais, o canadense publicou uma série de fotos, alguma delas com a esposa, Hailey, e o filho, Jack Blues, que reforçam que o lançamento está próximo.

Uma delas é a imagem de um outdoor com a lista de músicas do álbum. Ao todo, são 20 canções: All I Can Take, Daisies, Yukon, Go Baby, Things You Do, Way It Is, First Place, Soulful, Walking Away, Glory Voice Memo, Devotion, Dadz Love, Therapy Sessions, Sweet Spot, 405, SWAG, Zuma House, Too Long e Forgiveness.

Ainda conforme o site, o álbum trará participações de Gunna, Sexxy Red e Cash Cobain. Durante o processo criativo, Bieber esteve ainda com o cantor e compositor britânico Sekou e com o produtor Dylan Wiggs.

Os rumores é que o artista fez um acampamento de composição na Islândia. Foi lá também que apareceu um outdoor de Bieber com a palavra SWAG, que se acredita ser o título do novo disco do cantor. Justin ainda mudou seu @ do Instagram para lilbieber.

Qual foi o último lançamento do Justin Bieber?

O último disco lançado por Justin, o sexto de sua carreira, foi em 2021, que recebeu o nome de “Justice”. O álbum recebeu oito indicações ao Grammy, e foi o último dele em parceria com o empresário Scooter Braun.

O disco inclui sucessos como "Holy", "Lonely", "Peaches" e "Anyone”.