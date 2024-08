Justin Bieber anuncia o nascimento do primeiro filho com Hailey Bieber

O cantor Justin Bieber e a modelo Hailey Bieber anunciaram o nascimento do primeiro filho do casal, o pequeno Jack Blues Bieber, na noite sexta-feira (23). A notícia foi confirmada após o cantor publicar uma foto de um pé de bebê nas redes sociais.

Na descrição da imagem, Bieber escreveu: “Bem-vindo ao lar, Jack Blues Bieber”, confirmando a chegada do novo integrante da família.

Veja postagem:

A publicação de Justin Bieber ganhou mais de 10 milhões de curtidas, além de 390 mil comentários.

Paixão de fã que virou casamento

O relacionamento do casal começou com uma amizade. A modelo era muito fã do cantor antes de se tornar amiga. Em 2009, Hailey Baldwin conheceu Justin Bieber, então com 15 anos, com a ajuda do pai, o ator Stephen Baldwin.

Eles tiveram um segundo encontro em 2011, na estreia do documentário "Never Say Never". Em 2014, começaram a ser vistos juntos em público, gerando rumores de romance — especialmente após o término de Justin com Selena Gomez no final do ano.

Veja também Zoeira Sem pagar pensão, Tom Cruise banca faculdade de R$ 30 mil da filha Zoeira Fãs apontam indiretas nas novas músicas de Sabrina Carpenter para Shawn Mendes e Camila Cabello

Em 2015, após um período de férias juntos e uma foto de beijo publicada por Justin, os rumores se intensificaram. Em 2016, o casal começou a se conhecer melhor, mas Hailey afirmou que o relacionamento não era exclusivo. Em agosto daquele ano, eles decidiram se separar para lidar com questões pessoais.

A reconciliação aconteceu em 2018, quando Justin anunciou o noivado com uma declaração carinhosa no Instagram. O casal se casou no civil em Nova York no mesmo ano.