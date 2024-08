Fãs apontam indiretas nas novas músicas de Sabrina Carpenter para Shawn Mendes e Camila Cabello

O lançamento do novo álbum de Sabrina Carpenter, nesta sexta-feira (23), chegou para movimentar as fofocas do mundo pop. "Short n'Sweet", com 12 faixas, mostra um lado mais despreocupado e irônico de Sabrina, mas alguns internautas apontam que inclui também indiretas para Camila Cabello e Shawn Mendes.

Entre fevereiro e março de 2023, Sabrina e Shawn tiveram um breve relacionamento após o termino do cantor com Camila Cabello. Ele chegou a negar um namoro entre os dois.

Porém, já em abril do ano passado, Shawn voltou a ser visto com a ex-namorada Camila, no festival Coachella.

Na época, reacenderam os rumores de que eles tinham reatado. Conforme uma retrospectiva feita pelo portal Billboard, apesar da tentativa de voltarem a ficar juntos, Shawn e Camila terminaram uma segunda vez.

Indiretas de Sabrina Carpenter

Na faixa "Taste", os fãs dizem que um trecho da música foi para Camila, citando a relação de Sabrina com Shawn.

“Você se pergunta por que metade das roupas dele sumiu. Elas estão no meu corpo. Agora eu fui embora, mas você continua deitada. Do meu lado, um grau de separação. Eu ouvi dizer que vocês voltaram e, se isso for verdade, você vai ter que sentir meu gosto quando ele te beijar. Se você quer o ‘pra sempre’, eu aposto que sim, só saiba que vai sentir o meu gosto também”. Sabrina Carpenter Cantora

Em "Sharpest Tool", a cantora fala sobre uma relação não correspondida, em que uma jovem se relacionou com um cara e chegou a conhecer os melhores amigos, mas o relacionamento não deu certo.

“Estávamos indo bem, aí você mudou completamente. Me deixou com muitas dúvidas a serem respondidas. Eu acho que vou desperdiçar mais um ano. Estou me perguntando se aquilo foi casual, então eu sou uma idiota”, diz na música. Nesse trecho, os fãs acreditam que é para Shawn.

“Sempre fazia questão de deixar o celular virado pra baixo. Parece que, da noite pro dia, virei uma v*dia que agora você odeia. Nós nunca conversamos sobre como você me fez sentir culpada e foi assim que me abri com você. E depois você se desconectou, me deixou de boca aberta”, acrescentou, na mesma música.

Outras referências também aparecem na faixa "Coincidence" e "Dumb & Poetic".