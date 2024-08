Problemas de Jennifer Lopez e Ben Affleck começaram na lua de mel; saiba mais

Supostamente em processo de divórcio, Jennifer Lopez e Ben Affleck estavam com problemas no casamento desde a lua de mel na Itália. Segundo uma fonte revelou ao site Page Six, o ator estava infeliz com o assédio de paparazzi.

"Ela [J-Lo] é uma susperestrela internacional, e ele agiu como se fosse surpresa que estivessem sendo seguidos por aí", disse a fonte.

Conforme o reportado pelo tabloide, isso afetou os momentos de lazer do casal: "Eles mal falavam um com o outro durante o que deveria ser o momento mais feliz de suas vidas"

"Ele a convenceu de que era um homem mudado, e isso durou muito pouco tempo", disse à Page Six.

'Não suportou o nível de celebridade'

Affleck não teria "suportado o nível de celebridadade de Lopez". "Ele não quer [a equipe] e todo o drama que vem com ela em sua casa", afirma a fonte.

Jennifer teria ficado furiosa com o jeito que o marido lidou com os problemas. "Ela está furiosa. Ele a humilhou. Foi ele quem começou a se reaproximar. Ela faz questão de dizer que ele era o amor de sua vida".

Ben e Jennifer já não dividem mais o imóvel comprado pelos dois para viverem juntos, avaliado em cerca de R$ 307 milhões. Jennifer até chegou a ser flagrada visitando uma casa em Beverly Hills, Estados Unidos, no último dia 14 de agosto.

Os dois já tem uma história longa. No início dos anos 2000, Jennifer e Ben formaram um dos casais mais queridos pelo público, deixando centenas de fãs tristes ao terminarem a relação. 17 anos depois, em 2021, os dois pegaram todos de surpresa ao anunciarem que estavam juntos novamente.