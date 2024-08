'Queríamos preservá-lo', diz cunhada de Nahim sobre uso de drogas citado em laudo da morte do cantor

Lisa Gomes, cunhada do cantor Nahim, encontrado morto em casa após cair de uma escada, em 13 de junho, usou as redes sociais para lamentar a divulgação do laudo necroscópico do artista nesta quinta-feira (22).

Segundo documento do Instituto Médico Legal (IML), veiculado na imprensa, Nahim morreu em decorrência de uma intoxicação por uso de cocaína e traumatismo craniano. De acordo com Lisa, a família ficou sabendo do resultado do laudo pela mídia e pediu respeito à imagem do cantor.

"Lamentavelmente ficamos sabendo através da imprensa sobre o laudo necroscópico do Nahim, feito pelo Instituto Médico Legal (IML), de Taboão da Serra - SP, onde afirma que a morte dele foi causada por intoxicação por uso de substâncias de alto poder viciante", iniciou ela no desabafo.

Lisa disse que a família tentou diversas vezes ajudar o cantor a "se livrar" das drogas.

"Temíamos pelo resultado do exame e por esse dia chegar, porque sabíamos que o Nahim estava usando drogas e que por diversas vezes tentamos ajudá-lo a se livrar desse maldito vício. Não queríamos esconder de vocês, queríamos preservar a imagem dele e a alegria que ele sempre transmitiu aos fãs", continuou a cunhada de Nahim.

Conforme o relato da familiar, o cantor enfrentava uma depressão, e a distância dos netos o fez "se afundar" no vício.

"Se ele fazia uso de cocaína no passado, não sabemos. O que podemos afirmar e o que foi dito em recente entrevista pela Andreia Andrade é que as incansáveis tentativas de aproximação com os netos infelizmente levaram o Nahim a depressão e a se afundar nas drogas", afirmou.

Por fim, Lisa pediu a compreensão do público com a família. "Pedimos respeito e que nos compreendam que nunca foi uma situação fácil, principalmente para Andreia que por diversas vezes nos pediu ajuda para tentar salvar o Nahim. Só sabe quem passa!", finalizou.

Morte de Nahim

Nahim morreu em 13 de junho após cair de uma escada no quintal de sua casa em Taboão da Serra, em São Paulo. O artista morava sozinho no imóvel, que não tinha sinais de invasão ou roubo.

A Polícia Militar foi acionada por vizinhos e encontrou o corpo do artista no local. O caso foi investigado como "morte suspeita" no 1º Distrito Policial. Além das testemunhas que acionaram a polícia, a investigação ainda ouviu parentes e amigos.

Testemunhas revelaram na delegacia que o cantor fazia uso "esporádico ou recreativo" de cocaína.

Quem foi Nahim

Natural do município paulista de Miguelópolis, Nahim ganhou projeção nacional ao participar de programas de auditório durante os anos 1980, e chegou a vencer o quadro "Qual é a música?", do Programa Silvio Santos.

Ao longo da carreira na música, interpretou sucessos como "Dá Coração", "Taka Taka" e "Coração de Melão", chegando a lançar 86 canções distribuídas em 14 álbuns.

Além da carreira musical, também participou de realities shows como A Fazenda, Aprendiz Celebridades e Power Couple, todos na Record TV.

Em abril de 2019, ele chegou a ser preso por descumprir uma medida protetiva contra a ex-esposa, cujo nome não foi divulgado na época.