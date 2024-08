Qual o significado de 'demure'? Entenda o conceito que viralizou no Tiktok

Que o TikTok se tornou a fonte para as principais tendências atualmente não é mais novidade para ninguém. A "do momento" é a do conceito de "demure", usado para definir uma estética em que o fofo, o contido e o "sem muito esforço" impera entre algumas das principais influenciadoras da rede.

O conceito surgiu em um vídeo da tiktoker Jools Lebron, que citou o termo pela primeira vez. No conteúdo, ela explicou como se vestir de uma forma "demure" para o trabalho, algo que em português significa algo como "modesto" ou "discreto".

Após isso, uma onda de interpretações e vídeos que imitavam a estética começaram a se multiplicar nas redes sociais, levando a palavra a acumular muito mais que 300 mil publicações apenas no TikTok. Assim, ela já furou a bolha e atingiu redes como o Instagram e o X.

Legenda: Laços e rendas são algumas das características de um look demure Foto: reprodução/Instagram/Hailey Bieber

Entre os conteúdos estão dicas de maquiagem básica para trabalhar, como usar conjuntos de alfaiataria e em cores combinando, rendas e laços em looks mais fofos e muito mais. Uma das linhas dessa estética propõe simplicidade, menos exagero, enquanto outra vertente acaba reforçando uma feminilidade um tanto quanto exacerbada.

Microtendências na moda

Segundo análise da Vogue Business, um dos temas que podem ser abordados diante dessa tendência são os de relevância e sustentabilidade. Isso porque algumas marcas já adotaram rapidamente a expressão, o que leva ao questionamento se elas parecem cada vez mais conectadas ou acabam se tornando forçadas.

Segundo a definição de Jools Lebron, a estética propõe um consumo menos desenfreado. "Como se nada tivesse que ser tão sério. Nada tivesse que ser tão agressivo. Como se tudo pudesse ser muito fofo. Onde, você sabe, não fazemos muito. Fazemos apenas um pouco. Não sou louca por isso, sou muito tranquila", disse em um vídeo.

Entretanto, no mercado de moda, nem tudo acaba funcionando dessa forma. O risco, segundo diversos analistas na própria rede social onde o termo se originou, é de que seja mais uma microtendência que deve perder força em breve ou se transformar no dia a dia.