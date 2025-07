Carolina Dieckmmann comenta últimos momentos de Preta Gil: 'Não sentiu dor'

A atriz Carolina Dieckmmann, uma das amigas mais próximas de Preta Gil, comentou sobre os últimos momentos da cantora. Em entrevista à GloboNews, realizada na tarde desta segunda-feira (21), Carol compartilhou que a saúde de Petra se deteriorou nos quatro últimos dias, mas que ela estava cercada de cuidado e amor.

"Preta foi até onde ela pode (no tratamento contra a doença). Ela não desistiu. Ela não sentiu dor e partiu com muito amor", afirmou a atriz.

Ela estava com a cantora em Nova York, nos Estados Unidos, mas retornou ao Brasil nesta segunda. O corpo de Preta, que faleceu no domingo (20), deve chegar ao Brasil na quarta-feira (23).

"Acho que ali, nas últimas horas, talvez… Já muito cansada, fazendo poucos contatos conscientes… Talvez, lá dentro dela, ela tenha sentido esse fim chegando. Mas a sensação que a gente tinha, ao olhar pra ela, era de alguém que estava dando tudo o tempo todo", acrescentou a atriz.

"Desde que a gente descobriu a doença, ela teve esse amor ao redor dela. E a gente sabe que é uma doença em que muitas pessoas acabam sendo abandonadas, né? A própria Preta tem uma história horrorosa com o ex-marido, que a abandonou. Então é muita dor... já vem a dor da doença, e ainda a dor do abandono, das pessoas se afastando. Mas com a Preta foi o contrário. Tirando esse episódio do ex-marido, todo o resto se aproximou. Ninguém arredou o pé. Todo mundo deu um jeito de estar com ela." Carolina Dieckmmann Atriz

Tratamento contra o câncer

Visivelmente emocionada, Carolina elogiou a maneira que Preta encarou o tratamento contra o câncer. Em todos os momentos de força, aproveitava para viver o momento e estar presente.

"Ela aproveitou cada trégua que a doença dava. No Carnaval, ela estava lá, cheia de vida, de amor, de explosão. Não fazia por exemplo, fazia porque era a forma dela de viver. Ela viveu o que ela pode. Ela viveu muito intensamente. A Preta era isso", afirmou.

O diagnóstico do câncer colorretal aconteceu em janeiro de 2023 e ela passou por remissão no final do mesmo ano. Contudo, em agosto do ano passado a doença voltou em quatro locais do corpo: dois linfonodos, uma metástase no peritônio e um nódulo no ureter.

Ela estava hospedada em Nova York e chegou a receber visitas de diversos amigos e familiares, como Bela Gil, Cláudia Raia, Nicolas Prattes, Sabrina Sato, Ivete Sangalo e Carolina Dieckmann.