Carolina Dieckmann chega ao Brasil após passar últimos dias com Preta Gil

A atriz Carolina Dieckmann, uma das melhores amigas de Preta Gil, desembarcou no Brasil após passar os últimos dias com a cantora em Nova York, nos Estados Unidos. A artista foi vista na manhã desta segunda-feira (21), após pousar no Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. Dieckmann acompanhou de perto o tratamento de saúde de Preta contra o câncer de intestino.

Após realizar ciclos de quimioterapia e radioterapia no Brasil, a cantora estava nos Estados Unidos em busca de um tratamento alternativo para a doença e recebeu o apoio de amigos e familiares.

Na noite desse domingo (20), quando a morte de Preta foi confirmada, Carolina Dieckmann publicou uma carta de despedida nas redes sociais enquanto estava no aeroporto de Nova York voltando para casa.

Inicialmente, o plano era que Preta também voltasse ao Brasil, mas acabou falecendo antes mesmo pegar o voo para deixar os Estados Unidos.

"Eu não sei o que dizer... Tô sozinha no aeroporto, indo embora sem você. Te fazer carinho - incessantemente - esses últimos 4 dias, estar tão perto, com você... Foi o maior presente do mundo. O universo se abriu pra que eu estivesse aqui. Nossa conexão me chamou... e eu vim. Eu ainda tô aqui, Preta. Eu vim, eu vim. Descansa, meu amor. Como você lutou... Vai ser muito difícil, mas é uma bênção o tempo q tivemos... E nosso amor é muito maior. Vou morrer de saudade; mas vou viver com você aqui, dentro!!! Amores, obrigada pelas mensagens. Digam eu te amo a quem vocês amam... Essa é a lição. Esse é o legado. Isso é Preta Gil", escreveu ela em publicação no Instagram.

Morte de Preta Gil

Preta Gil morreu nesse domingo (20), nos Estados Unidos, após complicações de um câncer de intestino. Ela foi diagnosticada com a doença em janeiro de 2023 e chegou a ter remissão ao fim daquele mesmo ano.

Contudo, em agosto do ano passado, o câncer reapareceu em quatro locais do corpo: dois linfonodos, uma metástase no peritônio e um nódulo no ureter.

A artista estava prestes a retornar ao Brasil, mas passou mal e não resistiu às complicações da doença.