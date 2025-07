Edu Guedes não precisará de quimioterapia após cirurgia no pâncreas

O apresentador Edu Guedes, de 51 anos, não precisará passar por quimioterapia nem radioterapia após a cirurgia para retirada de um tumor no pâncreas. A informação foi confirmada pela assessoria do famoso ao Uol.

“Edu Guedes terá que fazer algumas mudanças na sua rotina e dieta específica, mas não precisará de radioterapia nem quimioterapia”, afirmou a equipe do artista.

Edu foi diagnosticado com um tumor cancerígeno na região do pâncreas em estágio inicial. Ele descobriu o problema de saúde após uma série de complicações renais e passou por quatro cirurgias em 15 dias.

O apresentador teve alta hospitalar há uma semana e segue se recuperando em casa. O marido de Ana Hickmann continuará sendo acompanhado por profissionais de saúde para monitoramento de sua evolução.

Edu Guedes é conhecido por seu trabalho na TV como chef e apresentador de programas culinários. Após o susto com o diagnóstico, ele agradeceu o apoio dos fãs e da equipe médica em vídeo publicado na internet.